|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Магадане накануне Нового года убиты двое мужчин и женщина
14:18
Фото: bragazeta.ru
Полиция Магадана расследует убийство трех человек, которое было совершено накануне Нового года.
Как передает РИА Новости, тела погибших обнаружили вчера в одном из домов по улице Портовой.
Личности погибших уже удалось установить. Жертвами преступления, совершенного в Магадане в последний день прошлого года, стали двое мужчин, 1959 и 1983 годов рождения, и женщина, 1988 года рождения. По словам экспертов, все трое скончались в результате множественных колото-резаных ранений.
В региональном СУ СКР уточнили, что следователи продолжают работу на месте ЧП. Назначен ряд экспертиз. Сведений о мотивах преступления и предполагаемом преступнике из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|