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В Магадане накануне Нового года убиты двое мужчин и женщина


14:18
В Магадане накануне Нового года убиты двое мужчин и женщинаФото: bragazeta.ru

Полиция Магадана расследует убийство трех человек, которое было совершено накануне Нового года.

Как передает РИА Новости, тела погибших обнаружили вчера в одном из домов по улице Портовой.

Личности погибших уже удалось установить. Жертвами преступления, совершенного в Магадане в последний день прошлого года, стали двое мужчин, 1959 и 1983 годов рождения, и женщина, 1988 года рождения. По словам экспертов, все трое скончались в результате множественных колото-резаных ранений.

В региональном СУ СКР уточнили, что следователи продолжают работу на месте ЧП. Назначен ряд экспертиз. Сведений о мотивах преступления и предполагаемом преступнике из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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