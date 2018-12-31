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В Оренбуржье в новогоднюю ночь погибли семь человек
12:38
Фото: stavropolye.tv
Полиция города Орска (Оренбургская область) установила личности семи человек, которые погибли в новогоднюю ночь в частном жилом доме.
Причиной трагедии стал пожар.
Как рассказали в региональном СУ СКР, пожарные обнаружили тела семи человек после тушения огня в частном доме. Помимо хозяина дома и его жены, жертвами трагедии стали трое их детей - шести- и четырехлетний и пятимесячный мальчики, а также мужчина и женщина, пришедшие в гости на праздник.
Причины ЧП, случившегося на улице Салтыкова-Щедрина, предстоит установить специалистам в ходе расследования по уголовному делу, которое уже возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
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