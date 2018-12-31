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На Филиппинах до 68 человек возросло число жертв стихии
01:20
Фото: achtungpartisanen.ru
На Филиппинах почти семьдесят человек скончались из-за разгула стихии, передают иностранные СМИ.
Большинство погибших стали жертвами ливней и спровоцированных ими оползней.
Как заявили в ведомстве гражданской обороны страны, наибольший урон стихия нанесла горному району Бикол, который расположен к юго-востоку Манилы - столицы Филиппин. На территории этого региона зафиксировано пятьдесят семь смертельных случаев из-за продолжающихся ливней и спровоцированных ими оползней.
Одиннадцать человек погибли на центральном острове Самар. Представители властей страны с сожалением констатировали, что количество жертв стихии, вероятно, еще более возрастет.
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