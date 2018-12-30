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В Москве задержали американца, подозреваемого в шпионаже


16:03
В Москве задержали американца, подозреваемого в шпионажеФото: ukranews.com

В Москве задержан гражданин Соединенных Штатов, которого подозревают в шпионской деятельности.

Как передает "Интерфакс", акция осуществлена сотрудниками ФСБ в минувшую пятницу, 28 декабря.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали о некоторых обстоятельствах шпионской акции, которая проводилась в Москве несколько дней назад. Как стало известно, представителями ФСБ был задержан американский гражданин.

В отношении Пола Уилана уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, в рамках которого проводятся следственные действия.

Какой-либо другой уточняющей информации о случившемся из официальных источников пока не поступало.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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