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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве задержали американца, подозреваемого в шпионаже
16:03
Фото: ukranews.com
В Москве задержан гражданин Соединенных Штатов, которого подозревают в шпионской деятельности.
Как передает "Интерфакс", акция осуществлена сотрудниками ФСБ в минувшую пятницу, 28 декабря.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали о некоторых обстоятельствах шпионской акции, которая проводилась в Москве несколько дней назад. Как стало известно, представителями ФСБ был задержан американский гражданин.
В отношении Пола Уилана уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, в рамках которого проводятся следственные действия.
Какой-либо другой уточняющей информации о случившемся из официальных источников пока не поступало.
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