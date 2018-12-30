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В Бангладеш до 17 человек возросло число жертв столкновений
30.12.2018 23:01
Фото: livejournal.com
В Бангладеш до семнадцати человек увеличилось количество жертв столкновений, передает местное издание Daily Star.
В беспорядках, начавшихся сегодня на фоне всеобщих парламентских выборов, пострадали по меньшей мере шестьдесят граждан, сообщается со ссылкой на власти страны.
Ранее были официально подтверждены сведения о гибели двенадцати человек.
По данным РИА Новости, наиболее острая обстановка складывается в городах Комилла и Читтагонг, а также Богре и Кхулне. Кроме того, столкновения между сторонниками различных политических течений зафиксированы в Газипуре, Динаджпуре, Раджшахи, Рангамати, Нарсингди и Ноакхали.
Двери избирательных участков сегодня открылись в 8 утра (5 по Москве). Проголосовать граждане имели возможность вплоть до 16 часов (13 по Москве). По итогам выборов будет определен состав федерального парламента и региональных законодательных органов страны.
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