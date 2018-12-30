Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Петербурга после ДТП автомобиль сбил шестерых пешеходов

30.12.2018 22:21

Фото: sobitie.com.ua



В Санкт-Петербурге шесть человек попали в больницу после ДТП, которое случилось на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.



Как передает ТАСС, пострадавших экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе и другие учреждения.



Информация о числе пострадавших после столкновения двух автомобилей поступила от представителей регионального главка МЧС. В ведомстве отметили, что пешеходов, которые получили травмы, также доставили для оказания помощи в городскую Мариинскую больницу и детскую больницу на Лиговском. В аппарате вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной отметили, что в числе пострадавших - двое детей. Предположительно, их направят в реанимационное отделение.



Обстоятельства ДТП, случившегося около Аничкова моста, устанавливаются. На данный момент известно, что столкнулись машины Mercedes, ехавшая по набережной Фонтанки в сторону Невского проспекта, и Subaru, направлявшаяся в сторону Садовой улицы. После столкновения первый автомобиль вынесло в группу пешеходов. В региональном ГИБДД добавили, что авария произошла в 17:23 по московскому времени.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 196

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:40 Видео: Попутчик клиентки Blablacar признался в ее убийстве

Видео: Попутчик клиентки Blablacar признался в ее убийстве 30.12.2018 17:47 В Финляндии трагически погибла семья с ребенком из РФ

В Финляндии трагически погибла семья с ребенком из РФ 30.12.2018 14:56 В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar

В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar 30.12.2018 14:00 В Улан-Удэ четыре человека погибли при крушении вертолета

В Улан-Удэ четыре человека погибли при крушении вертолета 30.12.2018 01:15 В Забайкалье мать подозревают в убийстве двух малолетних детей