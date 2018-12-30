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В центре Петербурга после ДТП автомобиль сбил шестерых пешеходов
30.12.2018 22:21
Фото: sobitie.com.ua
В Санкт-Петербурге шесть человек попали в больницу после ДТП, которое случилось на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Как передает ТАСС, пострадавших экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе и другие учреждения.
Информация о числе пострадавших после столкновения двух автомобилей поступила от представителей регионального главка МЧС. В ведомстве отметили, что пешеходов, которые получили травмы, также доставили для оказания помощи в городскую Мариинскую больницу и детскую больницу на Лиговском. В аппарате вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной отметили, что в числе пострадавших - двое детей. Предположительно, их направят в реанимационное отделение.
Обстоятельства ДТП, случившегося около Аничкова моста, устанавливаются. На данный момент известно, что столкнулись машины Mercedes, ехавшая по набережной Фонтанки в сторону Невского проспекта, и Subaru, направлявшаяся в сторону Садовой улицы. После столкновения первый автомобиль вынесло в группу пешеходов. В региональном ГИБДД добавили, что авария произошла в 17:23 по московскому времени.
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