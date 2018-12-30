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В ДРК растет число жертв новой вспышки Эболы


30.12.2018 21:54
В ДРК растет число жертв новой вспышки ЭболыФото: scienceline.org

На территории Демократической Республики Конго (ДРК) на сегодняшний день порядка шестисот человек инфицированы геморрагической лихорадкой Эбола.

Как передает РИА Новости, с момента начала новой эпидемии в стране скончались 360 заразившихся.

В заявлении Министерства здравоохранения страны указано, что с того момента, когда распространение этой смертельное опасной болезни "приобрело опасные формы", официально было зарегистрировано 593 случая заражения. Более двухсот заразившихся лихорадкой Эбола своевременно получили эффективную медицинскую помощь, поэтому врачи смогли их спасти.

Минувшей осенью эксперты ВОЗ сделали официальное заявление о том, что эпидемия Эболы на территории ДРК, вероятно, не окончится в течение полугода, учитывая, что в августе произошла новая волна заболевания. Распространению заболевания способствует отсутствие проточной воды и одноразовых медицинских игл. При этом в рамках масштабной кампании по вакцинации, проведенной властями ДРК, было привито только лишь 27 тысяч человек (численность населения превышает 88 миллиона).

Автор: Злата Богатова

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