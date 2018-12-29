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В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar
14:56
Фото: vk.me
В Москве полиция задержала 39-летнего мужчину, который мог быть попутчиком пропавшей во время поездки в Тулу женщины.
Как передают российские СМИ, исчезнувшая клиентка сервиса BlaBlaCar является руководителем двух столичных ресторанов сети Burger King.
По словам официального представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, удалось установить личность и задержать мужчину 1979 года рождения, который может оказаться причастным к исчезновению 29-летней женщины.
Ранее прокуратура уже добилась возбуждения уголовного дела по факту безвестного исчезновения уроженки Тулы Ирины Ахматовой, искавшей попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.
Как уже сообщалось, представители администрации сервиса BlaBlaCar подтвердили сведения об исчезновении москвички, которая нашла себе попутчика и отправилась с ним в Тулу на своем Audi 23 декабря. В BlaBlaCar пояснили, что узнали о случившемся из публикаций в СМИ. По их данным, клиентка посадила попутчика в свой автомобиль у одной из станций метро на юге Москвы. Сразу после этого они покинули столицу, уехав в направлении Тулы. Когда машина находилась близ подмосковного Подольска, связь с директором ресторанов внезапно прервалась.
По данным ряда СМИ, позже иномарку Ирины Ахматовой обнаружили на одной из стоянок Ярославля. В прессе также появились сообщения о том, что женщина может быть похищена. Со ссылкой на родственников публиковались материалы о том, что от семьи требуют выкуп в размере ста тысяч рублей. Отмечалось, что злоумышленники связались с мужем пропавшей москвички.
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