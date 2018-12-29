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В BlaBlaCar подтвердили информацию об исчезновении москвички, отправившейся с попутчиком в Тулу


29.12.2018 21:04
В BlaBlaCar подтвердили информацию об исчезновении москвички, отправившейся с попутчиком в ТулуФото: vk.me

Представители администрации сервиса BlaBlaCar подтвердили сведения об исчезновении 29-летней клиентки.

Пропала москвичка, нашедшая себе попутчика и отправившаяся с ним в Тулу на своем Audi.

В BlaBlaCar пояснили, что узнали о случившемся из публикаций в СМИ. Известно, что 23 декабря женщина, договорившись с попутчиком, посадила его в свою машину около одной из станций метро на юге Москвы. Сразу после этого они покинули столицу, уехав в направлении Тулы.

На следующий день в правоохранительные органы обратились обеспокоенные родственники пропавшей женщины. Полицейские установили, что связь с ней внезапно прервалась, когда иномарка находилась близ подмосковного Подольска. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье "убийство", чтобы оперативные сотрудники располагали большими возможностями  в поиске женщины.

Представители сервиса BlaBlaCar подчеркнули, что поддерживают контакт с супругой пропавшей клиентки и сотрудниками полиции. Администрация ресурса уже передала следователям все данные, которыми располагала.

По данным ряда СМИ, попутчиком пропавшей женщины мог оказаться ранее уже судимый мужчина. Регистрируясь на портале для поиска попутчиков, 39-летний пользователь взял чужое фото. Кроме того, появились сообщения о том, что иномарка, на которой женщина покинула Москву, якобы найдена на стоянке в Ярославле. Однако официального подтверждения этих сведений пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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