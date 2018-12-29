ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кейт Бланшетт приехала в Москву, чтобы сводить детей в Большой театр
Кейт Бланшетт приехала в Москву, чтобы сводить детей в Большой театр
В ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобуса
В ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобуса
В Гватемале гражданина РФ за подделку документов приговорили к семи годам тюрьмы
В Гватемале гражданина РФ за подделку документов приговорили к семи годам тюрьмы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площадиВладимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Порошенко вдвое расширил зону морского контроля УкраиныПорошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины
Дед Мороз сожалеет, что в этом году не сможет встретиться с ЙоулупуккиДед Мороз сожалеет, что в этом году не сможет встретиться с Йоулупукки
В Пакистане пранкера убили во время съемок очередного розыгрышаВ Пакистане пранкера убили во время съемок очередного розыгрыша
В ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобусаВ ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобуса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины


29.12.2018 21:53
Порошенко вдвое расширил зону морского контроля УкраиныФото: hronika.info

Глава украинского государства подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны страны, указывается на портале Петра Порошенко.

Как следует из официального сообщения, контролируемая морская территория Украины расширена вдвое.

В начале декабря Верховной радой принят законопроект "О прилежащей зоне Украины". В соответствии с этим документом контролируемая Киевом морская территория увеличивается на двенадцать морских миль - до двадцати четырех. В парламенте подчеркивают, что эти изменения призваны способствовать усилению контрольных функций погранслужбы страны и расширению возможностей для охраны прибрежной зоны.

Принятие этого законопроекта в первом чтении уже прокомментировали в Москве. Как подчеркивала тогда официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова, действие документа не может распространяться на воды Азовского моря и Керченского пролива.

Ранее украинские пограничники получили право стрелять на поражение без предупреждения. Как указывалось в документе, принятом Верховной радой в первых числах декабря, речь идет о вторжении на территорию Украины иностранных войск или нападении на корабли ВМС.

Как уже сообщалось, представители официальных Берлина и Парижа призвали Москву отпустить на свободу арестованных украинских моряков, чтобы они могли провести праздники с родными. Французский лидер Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель при этом выражали растущую обеспокоенность в связи с применением РФ военной силы в Керченском проливе и проверками в акватории Азовского моря. Тревогу у европейских политиков вызывала и обстановка, складывающаяся с соблюдением прав человека на территории Крымского полуострова.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобусаВ ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобуса
Эрдоган объявил о встрече с Путиным, которая состоится в самое ближайшее времяЭрдоган объявил о встрече с Путиным, которая состоится в самое ближайшее время
В Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собойВ Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собой
Марокканцы, подозреваемые в убийстве туристок из Европы, заявили о принадлежности к ИГМарокканцы, подозреваемые в убийстве туристок из Европы, заявили о принадлежности к ИГ
После трагедии в Пермском крае сын владельца «Уралкалия» пошел в клуб с королевой красотыПосле трагедии в Пермском крае сын владельца «Уралкалия» пошел в клуб с королевой красоты

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 807


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru