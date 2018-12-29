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Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины
29.12.2018 21:53
Фото: hronika.info
Глава украинского государства подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны страны, указывается на портале Петра Порошенко.
Как следует из официального сообщения, контролируемая морская территория Украины расширена вдвое.
В начале декабря Верховной радой принят законопроект "О прилежащей зоне Украины". В соответствии с этим документом контролируемая Киевом морская территория увеличивается на двенадцать морских миль - до двадцати четырех. В парламенте подчеркивают, что эти изменения призваны способствовать усилению контрольных функций погранслужбы страны и расширению возможностей для охраны прибрежной зоны.
Принятие этого законопроекта в первом чтении уже прокомментировали в Москве. Как подчеркивала тогда официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова, действие документа не может распространяться на воды Азовского моря и Керченского пролива.
Ранее украинские пограничники получили право стрелять на поражение без предупреждения. Как указывалось в документе, принятом Верховной радой в первых числах декабря, речь идет о вторжении на территорию Украины иностранных войск или нападении на корабли ВМС.
Как уже сообщалось, представители официальных Берлина и Парижа призвали Москву отпустить на свободу арестованных украинских моряков, чтобы они могли провести праздники с родными. Французский лидер Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель при этом выражали растущую обеспокоенность в связи с применением РФ военной силы в Керченском проливе и проверками в акватории Азовского моря. Тревогу у европейских политиков вызывала и обстановка, складывающаяся с соблюдением прав человека на территории Крымского полуострова.
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