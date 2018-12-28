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В Москве ответили на призыв Меркель и Макрона отпустить украинских моряков
16:01
Фото: i24news.tv
В Москве отреагировали на заявление Меркель и Макрона, касающееся Азовского моря.
Представители официальных Берлина и Парижа призвали российское руководство освободить арестованных украинских моряков, чтобы они отправились на праздники к семьям.
Как указывается в заявлении, распространенном пресс-службой Елисейского дворца, украинские моряки, задержанные после инцидента в Азовском море, должны быть отпущены к семьям, учитывая приближающиеся праздники. Французский лидер Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель выразили обеспокоенность из-за ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. В тексте также отмечается использование Российской Федерации военной силы в Керченском проливе и чрезмерные проверки в акватории Азовского моря.
В Москве уже отреагировали на заявление лидеров европейских государств. Заявление Макрона и Меркель прокомментировали в отечественном внешнеполитическом ведомстве, Государственной думе и Совете Федерации. В частности, дипломаты обратились к партнерам по "нормандскому формату" с призывом сфокусироваться на грубейшего нарушения прав человека Киевом. Речь также идет нарушении свобод, о которых так пекутся представители "коллективного Запада", подчеркнули в МИД.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла внесенные по инициативе украинских властей резолюции по нарушению прав человека в Крыму и милитаризации полуострова и Севастополя. Документы включали в себя осуждение из-за строительства моста через Керченский пролив и препятствование международному судоходству в акватории Азовского моря. В Киеве вскоре заявили, что украинские военные корабли скоро вновь будут направлены к Керченскому проливу, причем в сопровождении членов ОБСЕ и ряда других международных организаций. Как подчеркивал секретарь СНБО Александр Турчинов, киевское руководство собирается продемонстрировать соблюдение законов.
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