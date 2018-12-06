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Украинские власти разрешили пограничникам стрелять без предупреждения
6.12.2018 18:12
Фото: aloqada.com
Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии с которым пограничники получили право стрелять на поражение без предупреждения.
Речь идет о вторжении на украинскую территорию иностранных военных либо нападении на корабли ВМС.
Как указывается в документе, принятом Верховной радой, украинские пограничники теперь могут открывать огонь без предупреждения. За закон выступили 244 депутата, тогда как необходимый минимум составляет 226 голосов, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о проведении на Украине военных сборов и стягивании войск к российской границе. Как поясняли тогда представители официального Киева, все это осуществляется в рамках режима "военного положения", который был не так давно официально введен в стране на тридцатидневный срок.
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