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В ХМАО до 6 человек возросло число жертв крупной аварии с участием автобуса
18:30
Фото: livejournal.com
В Нефтеюганском районе ХМАО произошла крупная авария: столкнулись автобус с вахтовиками и два бензовоза, а также автомобили "Газель" и "Нива".
По предварительным данным, жертвами ДТП стали шесть человек, восемнадцать пострадали.
Как передает РИА Новости со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО, смертельная авария случилась на участке федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По данным ведомства, жертвами ДТП в Нефтеюганском районе стали шесть человек, по меньшей мере восемнадцать получили травмы.
Предположительно, виновником смертельной аварии может быть водитель бензовоза, который допустил выезд на встречную полосу. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты, работающие на месте происшествия.
Следственные органы региона приступили к проверке по факту случившегося. По ее итогам позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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