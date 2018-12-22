|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях права человека в Крыму
14:08
Фото: ap-pa.ru
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, передает РИА Новости.
Документ был внесен по инициативе Киева.
Как стало известно, за принятие резолюции решили проголосовать представители шестидесяти пяти государств, против были настроены двадцать семь. Подавляющее большинство стран - семьдесят - предпочли воздержаться. Стоит отметить, что пятый бюджетный комитет Генассамблеи ООН ранее не согласился выделить средства на реализацию этой резолюции.
Как заявил после голосования представитель РФ при ООН, содержание документа чрезвычайно политизировано. Резолюция "основана на недостоверной и сфальсифицированной информации". Указывается, что вплоть до 2014 года Крым представлял собой депрессивный регион, входивший в состав Украины, однако теперь в республике живут счастливые люди. Кроме того, киевские власти внезапно озаботились проблемами крымских татар сразу после того, как потеряли полуостров.
Подчеркнув, что РФ гарантирует защиту прав и свобод по всей своей территории, в том числе, в Крыму, отечественный дипломат рекомендовал всем желающим отправиться на полуостров и лично поинтересоваться у граждан Украины, которые там отдыхают, ущемляет ли кто-то их права.
Ранее Генассамблей ООН была принята внесенная Киевом резолюция о милитаризации Крыма и Севастополя. Документ включал в себя осуждение из-за строительства моста через Керченский пролив и препятствование международному судоходству в акватории Азовского моря. В Киеве вскоре заявили, что украинские военные корабли скоро вновь будут направлены к Керченскому проливу, причем в сопровождении членов ОБСЕ и ряда других международных организаций. Как подчеркивал секретарь СНБО Александр Турчинов, киевское руководство собирается продемонстрировать соблюдение законов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|