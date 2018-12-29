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Первыми на российском лунном корабле полетят мыши
29.12.2018 14:59
Фото: pinimg.com
Первыми в космический полет на борту нового отечественного корабля "Федерация" могут отправиться мыши, передает РИА Новости.
С таким предложением выступили специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Как рассказал руководитель учреждения Олег Орлов, речь в данном случае идет об официальном предложении, которое выдвинуто в рамках разработки сверхтяжелого носителя. Идея создания биологического спутника возникла, учитывая, что к Луне предполагают отправить макет пилотируемого космического аппарата.
По словам Орлова, чтобы в условиях реального полета вокруг Луны по заложенному для пилотируемых экспедиций сценарию можно было осуществить упреждающие исследования, в качестве биологических объектов вполне подойдут мыши. В результате удастся "получить биологическую верификацию", отметил глава ИМБП.
Над созданием "Федерации", которая может стать отечественным лунным кораблем, сейчас активно продолжают работу в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Судя по сведениям, размещенным на портале госзакупок, первый беспилотный полет предполагается провести до 1 апреля 2023 года. Отправка к МКС с экипажем запланирована на период до 1 апреля 2025 года.
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