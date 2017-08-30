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На востоке Китая пять горняков погибли в аварии на угольной шахте


11:57
На востоке Китая пять горняков погибли в аварии на угольной шахтеФото: aziatischetijger.nl

В Китае в результате аварии на угледобывающей шахте погибли пять человек, еще один числится пропавшим без вести.

В ходе начатого расследования полицейские уже задержали директора предприятия.

По данным агентства "Синьхуа", ЧП случилось в минувшую пятницу, 28 декабря, на одной из угольных шахт близ города ЛунъяньЖ, который расположен на территории китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. В момент ЧП под землей находились в общей сложности девять горняков. Трое были подняты на поверхность, один из них пострадал и доставлен в больницу для оказания помощи.

В ходе поисково-спасательной операции были подняты на поверхность тела пяти человек, еще один пока считается пропавшим без вести. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Информации о том, что конкретно произошло в забое, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о начале расследования, в рамках которого правоохранители уже задержали директора угледобывающей шахты.

Автор: Злата Богатова

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