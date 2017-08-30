|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На востоке Китая пять горняков погибли в аварии на угольной шахте
11:57
Фото: aziatischetijger.nl
В Китае в результате аварии на угледобывающей шахте погибли пять человек, еще один числится пропавшим без вести.
В ходе начатого расследования полицейские уже задержали директора предприятия.
По данным агентства "Синьхуа", ЧП случилось в минувшую пятницу, 28 декабря, на одной из угольных шахт близ города ЛунъяньЖ, который расположен на территории китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. В момент ЧП под землей находились в общей сложности девять горняков. Трое были подняты на поверхность, один из них пострадал и доставлен в больницу для оказания помощи.
В ходе поисково-спасательной операции были подняты на поверхность тела пяти человек, еще один пока считается пропавшим без вести. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Информации о том, что конкретно произошло в забое, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о начале расследования, в рамках которого правоохранители уже задержали директора угледобывающей шахты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|