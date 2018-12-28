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В столице Египта подорван автобус с иностранными туристами


28.12.2018 21:01
В столице Египта подорван автобус с иностранными туристамиФото: iland.tv

В Каире взорван туристический автобус, передает ТАСС. По предварительным данным, погибли два человека, по меньшей мере десять получили ранения.

Правоохранительные органы уже квалифицировали случившееся как террористическую атаку.

Как заявили представители египетского МВД, погибшие туристы приехали в страну из Вьетнама. На данный момент известно о десяти раненых.

ЧП случилось, когда автобус с иностранными туристами проезжал по одной из автотрасс, пролегающих близ пирамид Гизы в Каире. по данным правоохранительных органов египетской столицы, под колесами сработало самодельное взрывное устройство. Бомба была заложена у дорожного заграждения, отметили в МВД страны.

Отмечается, что ранения в результате ЧП получили двое граждан Китая и являющиеся местными жителями водитель и представитель туристической фирмы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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