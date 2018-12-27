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Женская сеть myJulia.ru
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В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянку
10:00
Фото: aloqada.com
Властями Финляндии по запросу Соединенных Штатов задержана гражданка РФ.
Как сообщает ТАСС, тридцатилетнюю Тэраду Миру подозревают в причастности к преступлениям, которые связаны с отмыванием денег и незаконным оборотом запрещенных веществ.
Информацию о задержании россиянки уже подтвердили представители консульского отдела посольства РФ в Финляндии. Как стало известно, это случилось еще 15 декабря в аэропорту Вантаа. Отмечается, что финские власти незамедлительно уведомили российских дипломатов о случившемся.
Гражданка РФ Тэрада Мира, 1988 года рождения, которую вплоть до 2017 года звали Оксана Вовк, задержана Пограничной службой Финляндии по запросу Соединенных Штатов. Женщина из Петербурга направлялась транзитом в Испанию, отметили в дипмиссии.
Известно также, что представитель российской дипмиссии уже посетил Тэраду, которая сейчас содержится в тюрьме Вантаа. По словам женщины, ее подозревают в преступлениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Подчеркнув, что она отрицает свою вину, россиянка пояснила, что речь идет о периоде 2013-2016 годов, когда она проживала в США.
По условиям двустороннего соглашения о взаимной выдаче преступников Минюст Финляндии уже затребовал у американцев доказательства обоснованности обвинений. Тщательно изучив предоставленные документы, ведомство будет принимать соответствующее решение - Тэраду либо выпустят, либо передадут Соединенным Штатам, сообщили дипломаты. Предполагается, что доказательства будут предоставлены в самое ближайшее время, сразу после чего финская сторона приступит к их анализу.
Напомним, отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут ранее пояснил, почему отказывается идти на сделки со следствием. Как подчеркнул россиянин, в прошлом адвокаты, которых ему предоставило американское государство, обещали ему защиту и гринкарту. Для этого Буту было лишь нужно дать показания против российского руководства.
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