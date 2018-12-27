ИнтерНовости - новости в стране и мире
Принцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопения
Принцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопения
Владелец «Красного & Белого» прокомментировал обыски в компании
Владелец «Красного & Белого» прокомментировал обыски в компании
В США бывшие военные собрали деньги на подарки детям погибшего экипажа аргентинской субмарины
В США бывшие военные собрали деньги на подарки детям погибшего экипажа аргентинской субмарины
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Армия Сирии вошла в МанбиджАрмия Сирии вошла в Манбидж
В Крыму завершено создание заграждения на границе с УкраинойВ Крыму завершено создание заграждения на границе с Украиной
В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянкуВ Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянку
Гроб с телом россиянина, погибшего в украинской тюрьме, доставили на родинуГроб с телом россиянина, погибшего в украинской тюрьме, доставили на родину
Отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствиемОтбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствием

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянку


10:00
В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянкуФото: aloqada.com

Властями Финляндии по запросу Соединенных Штатов задержана гражданка РФ.

Как сообщает ТАСС,  тридцатилетнюю Тэраду Миру подозревают в причастности к преступлениям, которые связаны с отмыванием денег и незаконным оборотом запрещенных веществ.

Информацию о задержании россиянки уже подтвердили представители консульского отдела посольства РФ в Финляндии. Как стало известно, это случилось еще 15 декабря в аэропорту Вантаа. Отмечается, что финские власти незамедлительно уведомили российских дипломатов о случившемся.

Гражданка РФ Тэрада Мира, 1988 года рождения, которую вплоть до 2017 года звали Оксана Вовк, задержана Пограничной службой Финляндии по запросу Соединенных Штатов. Женщина из Петербурга направлялась транзитом в Испанию, отметили в дипмиссии.

Известно также, что представитель российской дипмиссии уже посетил Тэраду, которая сейчас содержится в тюрьме Вантаа. По словам женщины, ее подозревают в преступлениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Подчеркнув, что она отрицает свою вину, россиянка пояснила, что речь идет о периоде 2013-2016 годов, когда она проживала в США.

По условиям двустороннего соглашения о взаимной выдаче преступников Минюст Финляндии уже затребовал у американцев доказательства обоснованности обвинений. Тщательно изучив предоставленные документы, ведомство будет принимать соответствующее решение - Тэраду либо выпустят, либо передадут Соединенным Штатам, сообщили дипломаты. Предполагается, что доказательства будут предоставлены в самое ближайшее время, сразу после чего финская сторона приступит к их анализу.

Напомним, отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут ранее пояснил, почему отказывается идти на сделки со следствием. Как подчеркнул россиянин, в прошлом адвокаты, которых ему предоставило американское государство, обещали ему защиту и гринкарту. Для этого Буту было лишь нужно дать показания против российского руководства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаВ столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта
В Индонезии растет число жертв цунамиВ Индонезии растет число жертв цунами
В Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политехаВ Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политеха
В убийстве трех человек в Ульяновске подозревают их родственникаВ убийстве трех человек в Ульяновске подозревают их родственника
В Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахтуВ Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахту

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 806


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru