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Отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствием


27.12.2018 23:19
Отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствиемФото: gomel.today

Как заявил Виктор Бут, он не собирается соглашаться на какие-то сделки с американскими властями, передает ТАСС.

Выразив свое мнение по этому вопросу в ходе публичного телефонного разговора, россиянин подчеркнул, что не обсуждал возможность его обмена с представителями Соединенных Штатов.

По словам гражданина РФ Виктора Бута, приговоренного в США к двадцати пяти годам лишения свободы, он не намерен идти на какие-либо сделки или договоренности с американскими властями, чтобы добиться освобождения.

Бут подчеркнул, что "надежда вернуться всегда есть", причем он не просто надеется на это, а практически уверен. Однако "американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума", - констатировал россиянин, объясняя свою позицию. По словам Бута, даже работники этой системы признают наличие проблем, несмотря на все попытки реформирования.

Россиянин также отметил, что адвокаты, которых ему предоставило американское государство, ранее обещали ему защиту и гринкарту. Для этого Буту было лишь нужно дать показания против российского руководства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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