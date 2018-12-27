Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гроб с телом россиянина, погибшего в украинской тюрьме, доставили на родину

27.12.2018 23:35

Фото: news-front.info



Украинская сторона передала в РФ гроб с телом добровольца Валерия Иванова, который ранее был взят в плен и погиб в тюрьме подо Львовом. Как передает ТАСС, похороны российского гражданина пройдут 29 декабря на его родине в Северодвинске.



Воевавшего в Донбассе на стороне ополченцев добровольца из РФ Валерия Иванова, погибшего в плену, похоронят на родине. Траурное событие состоится в городе Северодвинске 29 декабря, сообщили журналистам представители провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).



По мнению властей ЛНР, речь идет об убийстве, однако в Киеве продолжают настаивать на том, что Валерий Иванов якобы скончался в результате несчастного случая.



Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР, погибшего в Драгобычской колонии под Львовом уже находится на территории РФ. Известно, что в Архангельскую область на похороны прибудут делегаты от официального Луганска.



Валерий Иванов был взят в плен в конце лета 2015 года близ Станицы Луганской. Спустя два с половиной года его включали в обменный перечень, однако в Киеве в самый последний момент передумали и отказались возвращать российского добровольца на родину.



После суда доброволец находился в тюрьме подо Львовом. По данным властей ЛНР, избитого охранниками тюрьмы Иванова бросили в карцер. В результате мужчина умер от побоев", так и не дождавшись оказания квалифицированной медицинской помощи.



Комментируя гибель россиянина, в МИД РФ указывали на результаты вскрытия. Как установили эксперты, у мужчины имелись множественные тяжелые ранения. В числе выявленных повреждений - сломанные ребра и закрытая черепно-мозговая травма. С учетом этих данных, подчеркивали дипломаты, можно предполагать, что речь идет об умышленно совершенном убийстве гражданина РФ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 120

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:00 В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянку

В Финляндии по запросу властей США задержали 30-летнюю россиянку 27.12.2018 23:19 Отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствием

Отбывающий в США 25-летний срок Виктор Бут отказывается идти на сделки со следствием 27.12.2018 20:15 В Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политеха

В Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политеха 27.12.2018 18:55 В США бывшие военные собрали деньги на подарки детям погибшего экипажа аргентинской субмарины

В США бывшие военные собрали деньги на подарки детям погибшего экипажа аргентинской субмарины 27.12.2018 12:36 В Японии за преступления 1988 года казнены двое убийц