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Гроб с телом россиянина, погибшего в украинской тюрьме, доставили на родину
27.12.2018 23:35
Фото: news-front.info
Украинская сторона передала в РФ гроб с телом добровольца Валерия Иванова, который ранее был взят в плен и погиб в тюрьме подо Львовом. Как передает ТАСС, похороны российского гражданина пройдут 29 декабря на его родине в Северодвинске.
Воевавшего в Донбассе на стороне ополченцев добровольца из РФ Валерия Иванова, погибшего в плену, похоронят на родине. Траурное событие состоится в городе Северодвинске 29 декабря, сообщили журналистам представители провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
По мнению властей ЛНР, речь идет об убийстве, однако в Киеве продолжают настаивать на том, что Валерий Иванов якобы скончался в результате несчастного случая.
Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР, погибшего в Драгобычской колонии под Львовом уже находится на территории РФ. Известно, что в Архангельскую область на похороны прибудут делегаты от официального Луганска.
Валерий Иванов был взят в плен в конце лета 2015 года близ Станицы Луганской. Спустя два с половиной года его включали в обменный перечень, однако в Киеве в самый последний момент передумали и отказались возвращать российского добровольца на родину.
После суда доброволец находился в тюрьме подо Львовом. По данным властей ЛНР, избитого охранниками тюрьмы Иванова бросили в карцер. В результате мужчина умер от побоев", так и не дождавшись оказания квалифицированной медицинской помощи.
Комментируя гибель россиянина, в МИД РФ указывали на результаты вскрытия. Как установили эксперты, у мужчины имелись множественные тяжелые ранения. В числе выявленных повреждений - сломанные ребра и закрытая черепно-мозговая травма. С учетом этих данных, подчеркивали дипломаты, можно предполагать, что речь идет об умышленно совершенном убийстве гражданина РФ.
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