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В Японии за преступления 1988 года казнены двое убийц
27.12.2018 12:36
Фото: ptcdn.info
В Японии за преступления, совершенные в прошлом веке, казнены член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант.
Как сообщает издание "Майнити", с начала года в стране были приведены в исполнение пятнадцать смертных приговоров.
По словам японского министра юстиции Такаси Ямасита, казненные преступники были причастны к чрезвычайно жестоким преступлениям. В ходе расследования и суда ранее было установлено, что они совершали убийства из-за эгоистичных причин. Глава ведомства отметил, что подписал распоряжение о приведении смертных приговоров в исполнение после долгого и крайне тщательного рассмотрения всех обстоятельств дел.
До этого японские власти привели в исполнение высшую меру минувшим летом, когда казнили основателя и главаря секты "Аум Синрике" (в России эта организация признана террористической и официально запрещена в РФ) и его единомышленников. Помимо 63-летнего Тидзуо Мацумомто, получившего печальную известность как Секо Асахара и считавшего себя одновременной реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы, был казнен Киехидэ Хаякава, считавшийся вторым человеком в секте и отвечавший за строительство. Под его руководством на территории префектуры Яманаси было возведено предприятие, на котором производился зарин. Всего по этому делу к смерти были приговорены тринадцать членов секты, включая ее лидера.
В этом году в Японии казнили в общей сложности пятнадцать человек - количество смертных приговоров, приведенных в исполнение, стало самым большим для страны за последнее десятилетие.
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