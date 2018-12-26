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Владелец «Красного & Белого» прокомментировал обыски в компании
12:21
Фото: livejournal.com
Владельцу "Красного & Белого" известно о том, что в филиалах компании проводятся обыски, передают российские СМИ.
Сергей Студенников прокомментировал мероприятия, которые правоохранительные органы осуществляют в Челябинске и столичном регионе.
По словам бизнесмена, он не знает, с чем могут быть связаны обыски, начавшиеся накануне в офисах и на складах его компании в Москве, Подмосковье и Челябинске.
Напомним, в минувшую среду, 26 декабря, силовики пришли в головной офис сети алкомаркетов в Челябинске. Позже стало известно о проведении следственных действий на складах компании в Подольске и столице.
Как отмечает РБК со ссылкой на собственные информированные источники, минувшей осенью у налоговиков возникли претензии к компании. Дело в том, что торговая сеть, представляя собой крупный бизнес, оформляет свои магазины на различные юридические лица. В результате входящему в "Красное & Белое" ООО "Абсолют" было назначено доначисление налогов в размере около двух миллиардов рублей. Юристы компании сейчас ведут подготовку к судебным слушаниям, в ходе которых они намереваются оспорить данное решение. Заседание по этому делу назначено на 25 января.
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