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Под Костромой трое детей погибли на пожаре
09:56
Фото: stavropolye.tv
Следственные органы Костромской области проводят проверку по факту гибели трех несовершеннолетних сестер.
Трагический инцидент случился на территории деревни Игумново, которая расположена в Буйском районе, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказала старший помощник главы регионального СУ СКР Ольга Вакурова, в частном доме, где проживала семья из пяти человек, в ночь на четверг произошел пожар. Хозяйке удалось выбраться на улицу через окно, но трое ее дочерей, трех, тринадцати и семнадцати лет, остались в доме. Все они стали жертвами ЧП.
В ходе начатой проверки следователи уже выяснили, что родители погибших девочек работают и характеризуется лишь с положительной стороны. В прошлом ни на какие профилактические учеты это семейство не ставили. В качестве основных версий сейчас рассматривается неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем, отметила представительница СКР.
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