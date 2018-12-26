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Под Костромой трое детей погибли на пожаре


09:56
Под Костромой трое детей погибли на пожареФото: stavropolye.tv

Следственные органы Костромской области проводят проверку по факту гибели трех несовершеннолетних сестер.

Трагический инцидент случился на территории деревни Игумново, которая расположена в Буйском районе, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказала старший помощник главы регионального СУ СКР Ольга Вакурова, в частном доме, где проживала семья из пяти человек, в ночь на четверг произошел пожар. Хозяйке удалось выбраться на улицу через окно, но трое ее дочерей, трех, тринадцати и семнадцати лет, остались в доме. Все они стали жертвами ЧП.

В ходе начатой проверки следователи уже выяснили, что родители погибших девочек работают и характеризуется лишь с положительной стороны. В прошлом ни на какие профилактические учеты это семейство не ставили. В качестве основных версий сейчас рассматривается неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем, отметила представительница СКР.

Автор: Злата Богатова

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