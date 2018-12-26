Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопения

09:11

Фото: thedailybeast.com



Принцу Чарльзу очень нравятся русские церковные песнопения. О своих музыкальных предпочтениях наследник британского престола рассказал в интервью радиостанции BBC Radio 3. Предполагается, что оно выйдет в эфир 30 декабря, но в британских СМИ уже появились некоторые цитаты.



По словам принца Чарльза, ему по душе православные русские церковные песнопения. Такая музыка даже звучала во время его свадьбы с герцогиней Корнуольской Камиллой, отмечает The Guardian. Британский принц признался, что любит творчество канадского музыканта и литератора Леонарда Коэна, а также с большим удовольствием переслушивает созданную в 18 веке выдающимся французским композитором Жан-Мари Леклером оперу "Сцилла и Главк".



Наследник престола подчеркнул, что относится к тем, кто продолжает верить в значение "художественного и музыкального образования в школах". Вместе с тем, многие "забывают или не понимают", насколько большим является вклад искусства в целом в экономику, констатировал принц Чарльз в беседе с журналистами.



Напомним, незадолго до семидесятилетнего юбилея, который наследник британского престола отмечал 14 ноября, в прессе появились публикации о том, что он может стать регентом. по данным ряда источников, это может произойти сразу после того, как Елизавете II исполнится девяносто пять лет.



После того, как королева отойдет от правления, передав свои обязанности сыну, в соответствии с установленной в Великобритании процедуре, первым о кончине монарха узнает принц Чарльз. Он сразу становится королем, и лишь затем о печальном событии информируют британского премьера. Стоит отметить, что здоровье 92-летней Елизаветы II на сегодняшний день, к счастью, остается довольно хорошим, поэтому наиболее вероятным считается вариант с регентством.



Автор: Злата Богатова

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