ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенка
Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенка
Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссию
Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссию
Болтон: Китай может копировать российское оружие
Болтон: Китай может копировать российское оружие
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В громком деле о групповом изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе может быть свидетельницаВ громком деле о групповом изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе может быть свидетельница
Наоми Уоттс дали роль в приквеле «Игры престолов»Наоми Уоттс дали роль в приквеле «Игры престолов»
Клинцевич подергал перебивавшего его украинского эксперта за бородуКлинцевич подергал перебивавшего его украинского эксперта за бороду
В Ижевске подросток погиб при обрушении законсервированного на зиму фонтанаВ Ижевске подросток погиб при обрушении законсервированного на зиму фонтана
Болтон: Китай может копировать российское оружиеБолтон: Китай может копировать российское оружие

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Елизавета II может сделать принца Чарльза регентом


31.10.2018 22:38
СМИ: Елизавета II может сделать принца Чарльза регентомФото: dailydigest.us

92-летняя Елизавета II в скором времени может передать обязанности своему сыну, предполагают британские СМИ.

Со ссылкой на источники во дворце уточняется, что это произойдет, когда главе королевской семьи исполнится девяносто пять лет.

Британские СМИ пишут о возможном регентстве принца Чарльза. В частности, The Daily Mail, цитируя источники, близкие к Букингемскому дворцу, сообщает о том, что Елизавета II скоро отойдет от правления, передав свои обязанности сыну.

В соответствии с установленной в королевстве процедуре, первым о кончине монарха узнает принц Чарльз. Он сразу становится королем, после чего о печальном событии информируют британского премьера.

Вместе с тем, здоровье 92-летней Елизаветы II на сегодняшний день, к счастью, остается довольно хорошим. Поэтому источники считают, что вариант с регентством принца Чарльза при живой королеве является наиболее вероятным.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На Кубани из-за подтоплений введен режим ЧСНа Кубани из-за подтоплений введен режим ЧС
Возле здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, погиб один человекВозле здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, погиб один человек
Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на ФиджиОхрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи
В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенцаВ центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца
Ученые: Киты стали реже петь из-за людейУченые: Киты стали реже петь из-за людей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 791


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru