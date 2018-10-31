Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Елизавета II может сделать принца Чарльза регентом

31.10.2018 22:38

Фото: dailydigest.us



92-летняя Елизавета II в скором времени может передать обязанности своему сыну, предполагают британские СМИ.



Со ссылкой на источники во дворце уточняется, что это произойдет, когда главе королевской семьи исполнится девяносто пять лет.



Британские СМИ пишут о возможном регентстве принца Чарльза. В частности, The Daily Mail, цитируя источники, близкие к Букингемскому дворцу, сообщает о том, что Елизавета II скоро отойдет от правления, передав свои обязанности сыну.



В соответствии с установленной в королевстве процедуре, первым о кончине монарха узнает принц Чарльз. Он сразу становится королем, после чего о печальном событии информируют британского премьера.



Вместе с тем, здоровье 92-летней Елизаветы II на сегодняшний день, к счастью, остается довольно хорошим. Поэтому источники считают, что вариант с регентством принца Чарльза при живой королеве является наиболее вероятным.



Автор: Злата Богатова

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