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Эксперт назвал самых невоспитанных звезд 2018 года


08:32
Эксперт назвал самых невоспитанных звезд 2018 годаФото: livejournal.com

Названы звезды, которые хуже всех вели себя в уходящем году.

Манеры знаменитостей по традиции оценивал всемирно известный эксперт по этикету Уильям Хансон, передают британские СМИ.

Как оказалось, список самых невоспитанных звезд, которые показали себя с не самой лучшей стороны в течение 2018 года, возглавили Наоми Кэмпбелл и Дэвид Бекхэм. Супермодель получила "антипремию" за очередное опоздание. Знаменитость известна своим пренебрежением к пунктуальности, однако на этот раз она заставила себя ждать слишком большое количество людей. Это случилось в минувшем сентябре, когда темнокожая красавица опоздала на премию GQ.

Как полагает эксперт, модель "должна была получить награду", поэтому зал достаточно долго ожидал, когда же мисс Кэмпбелл наконец появится на сцене. По мнению Уильяма Хансона, звезда, вероятно, надеялась "привлечь внимание к своей персоне", но для человека ее уровня такие действия недостойны.

С еще большим негодованием эксперт отреагировал на поведение Дэвида Бекхэма, который был приглашен на свадьбу британского принца Гарри и Меган Маркл в числе наиболее достойных представителей королевства. Футболист "не смог дождаться окончания официальной части, чтобы не выставлять себя на посмешище всему миру", констатировал Хансон. Дело в том, что Бекхэм на столь важном мероприятии позволил себе появиться с жевательной резинкой во рту.

Среди "самых невоспитанных звезд" уходящего года эксперт также выделил Анну Винтур, которая скрестила ноги, когда сидела рядом с королевой Елизаветой II, и британскую исполнительницу Джосс Стоул. Как и Дэвид Бекхэм, певица не смогла отказаться от употребления жвачки на официальных мероприятиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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