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В Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собой
01:24
Фото: news.am
Полиция Северной столицы выясняет обстоятельства ЧП, в результате которого один человек погиб, еще один был ранен.
Согласно материалам уголовного дела, пациент расстрелял врача, а затем совершил суицид в одном из медицинских центров Петербурга.
Информацию о случившемся уже подтвердили в ГСУ СКР по региону. По данным ведомства, по факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Северной столицы, ЧП случилось накануне в центре восточной медицины "Инсам", который расположен на территории Центрального района Петербурга. Мужчина, личность которого сейчас устанавливается, обратился за оказанием помощи.
Во время беседы с врачом пациент начал стрелять в медика из двух травматических пистолетов. Расстреляв сотрудницу клиники, нападавший совершил суицид. Раненой женщине сейчас оказывается помощь. Сведений о состоянии пострадавшей пока не поступало.
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