ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Забайкалье убили женщину с двумя детьми
В Забайкалье убили женщину с двумя детьми
СМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-Клауса
СМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-Клауса
В Кабуле боевики атаковали правительственное здание: погибли более 40 человек
В Кабуле боевики атаковали правительственное здание: погибли более 40 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Чиновница Глацких, высказавшаяся о молодежной политике, подала в отставкуЧиновница Глацких, высказавшаяся о молодежной политике, подала в отставку
В Сирии при атаке израильских ВВС ранены трое военныхВ Сирии при атаке израильских ВВС ранены трое военных
Эксперт назвал самых невоспитанных звезд 2018 годаЭксперт назвал самых невоспитанных звезд 2018 года
В Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собойВ Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собой
На Кубани пятеро взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновенииНа Кубани пятеро взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собой


01:24
В Петербурге посетитель клиники расстрелял врача и покончил с собойФото: news.am

Полиция Северной столицы выясняет обстоятельства ЧП, в результате которого один человек погиб, еще один был ранен.

Согласно материалам уголовного дела, пациент расстрелял врача, а затем совершил суицид в одном из медицинских центров Петербурга.

Информацию о случившемся уже подтвердили в ГСУ СКР по региону. По данным ведомства, по факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Северной столицы, ЧП случилось накануне в центре восточной медицины "Инсам", который расположен на территории Центрального района Петербурга. Мужчина, личность которого сейчас устанавливается, обратился за оказанием помощи.

Во время  беседы с врачом пациент начал стрелять в медика из двух травматических пистолетов. Расстреляв сотрудницу клиники, нападавший совершил суицид. Раненой женщине сейчас оказывается помощь. Сведений о состоянии пострадавшей пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Жителя башкирской деревни приговорили к 18 годам колонии за жестокое убийство тяжелобольной женыЖителя башкирской деревни приговорили к 18 годам колонии за жестокое убийство тяжелобольной жены
В Выборге полиция устроила погоню со стрельбой, останавливая подростка на Land Cruiser PradoВ Выборге полиция устроила погоню со стрельбой, останавливая подростка на Land Cruiser Prado
Помпео подтвердил сведения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен ЫнаПомпео подтвердил сведения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына
Полиция Ялты разыскивает главного архитектора городаПолиция Ялты разыскивает главного архитектора города
В правительственном квартале Кабула прогремели несколько взрывов: есть жертвыВ правительственном квартале Кабула прогремели несколько взрывов: есть жертвы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 806


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru