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На Кубани пятеро взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении


00:51
На Кубани пятеро взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновенииФото: vk.me

На Кубани в дорожной аварии погибли шесть человек, передают российские СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции МВД сообщается, что в числе жертв ЧП - ребенок 2007 года рождения.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 116 километре автотрассы "Краснодар - Кропоткин". В ночь на минувший вторник там столкнулись автомобили "Волга"и "Пежо".

В ходе предварительного разбирательства установлено, что мужчина 1981 года рождения, управлявший машиной марки "ГАЗ-3110", допустил выезд на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в минивэн "Пежо Боксер", следовавший в другом направлении. Машиной управлял мужчина 1975 года рождения.

По словам представителя ГАИ, от полученных ранений на месте погибли оба водителя, трое пассажиров "Волги" и несовершеннолетний ребенок, который ехал в автомобиле "Пежо".

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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