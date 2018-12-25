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Эрдоган объявил о встрече с Путиным, которая состоится в самое ближайшее время


25.12.2018 23:55
Эрдоган объявил о встрече с Путиным, которая состоится в самое ближайшее времяФото: mg.sia.az

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в самое ближайшее время проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Как передает ТАСС, иностранный лидер говорил об этом журналистам после выступления в парламенте.

По словам турецкого президента, скорее всего переговоры с российским коллегой будут проводиться "лицом к лицу". Тайип Эрдоган отметил, что уже "сегодня-завтра" турецкая делегация вылетит в Москву, вскоре после чего он встретится с Владимиром Путиным.

Необходимо отметить, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил о том, что на сегодняшний день нет конкретных договоренностей о предстоящей встрече лидеров двух стран. Пресс-секретарь российского президента сделал соответствующее заявление во время общения с представителями СМИ.

Не так давно намерение посетить РФ с официальным визитом выразил и турецкий министр иностранных дел. По словам Мевлюта Чавушоглу, он будет осуждать с российским руководством вывод из Сирии американских войск.

Напомним, около недели назад власти Соединенных Штатов объявили о том, что начинают выводить свои войска из Сирии. Как подчеркивала тогда представитель Белого дома Сара Сандерс, несмотря на разгром "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической организации запрещена в России), коалиция не перестанет существовать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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