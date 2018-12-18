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США приступают к выводу войск из Сирии
21:20
Фото: mail.ru
Соединенные Штаты начинают выводить свои войска из Сирии, передают зарубежные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс. Объявив о победе над "Исламским государством" (ИГ, деятельность террористической группировки в РФ официально запрещена), она подчеркнула, что коалиция не перестанет существовать.
Как заявил американский президент Дональд Трамп, на сегодняшний день удалось полностью разгромить ИГИЛ в Сирии. Во время его правления это было единственной причиной для нахождения войск США на территории САР, отметил глава Белого дома. Вновь объявив о победе над исламистами, Трамп пояснил, что "эта кампания переходит на следующий этап". Какой-либо уточняющей информации по данному поводу пока не последовало.
Предполагается, что американским военным понадобится от шестидесяти до ста дней, чтобы полностью избавить Сирию от своего присутствия. Пр этом в первую очередь страну покинут дипломаты -представителей Госдепа Соединенных Штатов вывезут уже в течение суток.
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