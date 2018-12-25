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Кабмин Ирака внес Рождество в список официальных праздников


25.12.2018 23:38
Кабмин Ирака внес Рождество в список официальных праздниковФото: islamidavet.com

Власти Ирака объявили Рождество официальным праздником, включив его в список государственных праздничных дней.

В Twitter правительства появилось поздравление, адресованное верующим.

Как стало известно, члены иракского кабмина одобрили идею о включении Рождества в перечень официальных праздников. После завершения голосования по этому вопросу правительство объявило о том, что теперь Рождество можно считать официальным праздником, который будет отмечаться по всей территории Ирака. Сообщив о своем решении, в правительстве поздравили с Рождеством всех христиан, проживающих в стране и мире, а также всех иракцев.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 2003 год в Ираке проживало порядка 1,4 миллиона христиан. С того времени количество их значительно сократилось - на сегодняшний день их осталось лишь около трехсот тысяч.

Напомним, не так давно жителям китайского города Ланфан официально запретили праздновать Рождество. Местная администрация обратилась к населению с призывом информировать о любого рода мероприятиях и даже украшениях, включая праздничную символику в торговле и даже скидки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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