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Жителям китайского Ланфана официально запретили отмечать Рождество
08:41
Фото: evbuc.com
Власти китайского города Ланфан официально запретили праздновать Рождество. Как передает агентство "Интерфакс", местная администрация обратилась к населению с призывом информировать о любого рода мероприятиях и даже украшениях.
Власти города Ланфан, расположенного в китайской провинции Хэбэй под Пекином, приняли решение о полном запрете празднования католического Рождества. Распоряжение касается как мероприятий, так и соответствующей символики.
Местная администрация просит жителей сигнализировать о любого рода нарушениях, которые могут быть связаны с "пропагандированием религии", включая символику в торговле и приуроченные к празднику скидки. При этом в тексте официального документа не уточняется, какую именно религию нельзя "пропагандировать".
Как пишет газета South China Morning Post, власти Ланфана также отдали распоряжение о том, чтобы в период 23-25 декабря весь штат сотрудников городских правоохранительных органов оставался на рабочих местах и осуществлял в усиленном режиме патрулирование общественных мест, поддерживая порядок.
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