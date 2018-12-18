ИнтерНовости - новости в стране и мире
Илон Маск сообщил об открытии скоростного подземного тоннеля на юге Лос-Анджелеса
Илон Маск сообщил об открытии скоростного подземного тоннеля на юге Лос-Анджелеса
СМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в Крыму
СМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в Крыму
Жительницу Южного Урала подозревают в жестоком убийстве годовалого сына
Жительницу Южного Урала подозревают в жестоком убийстве годовалого сына
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США приступают к выводу войск из СирииСША приступают к выводу войск из Сирии
В московской больнице найдены тела умерших более десяти лет назад пациентовВ московской больнице найдены тела умерших более десяти лет назад пациентов
В Уганде сорвался в пропасть автобус: погибли 20 человекВ Уганде сорвался в пропасть автобус: погибли 20 человек
Под Иркутском в ДТП получили серьезные травмы дети, ехавшие без автокреселПод Иркутском в ДТП получили серьезные травмы дети, ехавшие без автокресел
В Румынии найдено тело пропавшей певицы Анки ПопВ Румынии найдено тело пропавшей певицы Анки Поп

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.
Уровень игры. 21 глава. Мистер и миссис ХолмсУровень игры. 21 глава. Мистер и миссис Холмс

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жителям китайского Ланфана официально запретили отмечать Рождество


08:41
Жителям китайского Ланфана официально запретили отмечать РождествоФото: evbuc.com

Власти китайского города Ланфан официально запретили праздновать Рождество. Как передает агентство "Интерфакс", местная администрация обратилась к населению с призывом информировать о любого рода мероприятиях и даже украшениях.

Власти города Ланфан, расположенного в китайской провинции Хэбэй под Пекином, приняли решение о полном запрете празднования католического Рождества. Распоряжение касается как мероприятий, так и соответствующей символики.

Местная администрация просит жителей сигнализировать о любого рода нарушениях, которые могут быть связаны с "пропагандированием религии", включая символику в торговле и приуроченные к празднику скидки. При этом в тексте официального документа не уточняется, какую именно религию нельзя "пропагандировать".

Как пишет газета South China Morning Post, власти Ланфана также отдали распоряжение о том, чтобы в период 23-25 декабря весь штат сотрудников городских правоохранительных органов оставался на рабочих местах и осуществлял в усиленном режиме патрулирование общественных мест, поддерживая порядок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Пентагоне сообщили о результатах удара коалиции по мечети в сирийском ХаджинеВ Пентагоне сообщили о результатах удара коалиции по мечети в сирийском Хаджине
В Москве задерживают участников акции протеста на Лубянской площадиВ Москве задерживают участников акции протеста на Лубянской площади
В московской больнице найдены тела умерших более десяти лет назад пациентовВ московской больнице найдены тела умерших более десяти лет назад пациентов
В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»
В Дагестане задержан один подозреваемый в стрельбе с четырьмя раненымиВ Дагестане задержан один подозреваемый в стрельбе с четырьмя ранеными

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru