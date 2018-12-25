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В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик
25.12.2018 23:32
Фото: echokirova.ru
Столичная полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека, передает ТАСС.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, пешехода 1999 года рождения затянуло под снегоуборочную технику. От полученных ранений он погиб на месте.
Как рассказали представители столичного управления ГИБДД, смертельный инцидент произошел около дома No 9/2 по улице Таллинской на северо-западе Москвы, где юношу затянуло под снегоуборочную технику.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что трактор под управлением водителя осуществлял уборку территории. Проходивший мимо молодой человек решил запрыгнуть на заднюю конструкцию механической щетки, сразу после чего его затянул механизм. В результате юноша был смертельно травмирован и скончался на месте.
Правоохранительные органы столицы приступили к проверке, выясняя обстоятельства случившегося. Уточняется, что владельцем трактора является ГБУ "Жилищник Строгино". Решение о возбуждении уголовного дела примут позднее, по итогам доследственной проверки.
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