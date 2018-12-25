Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В башкирской деревне двое детей погибли во время пожара

25.12.2018 13:31

Фото: livejournal.com



В Башкирии двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме.



Трагедия случилась на территории населенного пункта Старые Кандры, который расположен в Туймазинском районе республики.



Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", дети оставались без присмотра лишь несколько минут. 31-летняя мать, обнаружив замыкание установленного на улице электросчетчика, пошла к соседям по дому за помощью. Когда женщина и односельчане вернулись, помещение уже горело. Мать и ее соседи предпринимали попытки спасти детей, однако вывести девочек им не удалось, рассказали в правоохранительных органов региона. В результате дети двух и четырех лет погибли.



Со ссылкой на пресс-службу главка МЧС уточняется, что сообщение о пожаре в жилом бревенчатом доме поступило на пульт экстренных служб около 6:35 по местному времени. Уже через полчаса пламя удалось локализовать на площади 32 кв. м. Спустя час пожар был полностью ликвидирован.



Предположительно, причиной трагедии могла стать неисправная электропроводка. Следственные органы, возбудив уголовное дело по факту гибели двух детей, продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 144

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.12.2018 23:41 Среди жертв массового убийства в Ульяновске есть дети

Среди жертв массового убийства в Ульяновске есть дети 25.12.2018 23:32 В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик

В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик 25.12.2018 22:04 На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпу

На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпу 25.12.2018 12:31 В Индонезии растет число жертв цунами

В Индонезии растет число жертв цунами 25.12.2018 11:57 В Забайкалье убили женщину с двумя детьми