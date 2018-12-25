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В башкирской деревне двое детей погибли во время пожара
25.12.2018 13:31
Фото: livejournal.com
В Башкирии двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме.
Трагедия случилась на территории населенного пункта Старые Кандры, который расположен в Туймазинском районе республики.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", дети оставались без присмотра лишь несколько минут. 31-летняя мать, обнаружив замыкание установленного на улице электросчетчика, пошла к соседям по дому за помощью. Когда женщина и односельчане вернулись, помещение уже горело. Мать и ее соседи предпринимали попытки спасти детей, однако вывести девочек им не удалось, рассказали в правоохранительных органов региона. В результате дети двух и четырех лет погибли.
Со ссылкой на пресс-службу главка МЧС уточняется, что сообщение о пожаре в жилом бревенчатом доме поступило на пульт экстренных служб около 6:35 по местному времени. Уже через полчаса пламя удалось локализовать на площади 32 кв. м. Спустя час пожар был полностью ликвидирован.
Предположительно, причиной трагедии могла стать неисправная электропроводка. Следственные органы, возбудив уголовное дело по факту гибели двух детей, продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.
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