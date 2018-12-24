Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В московской квартире, где арестовали Солженицына, открылся музей писателя

24.12.2018 23:11

Фото: vk.me



В Москве начал работу музей писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, передают российские СМИ.



Торжество по случаю открытия прошло в квартире на Тверской улице, где в 1974 году арестовали Нобелевского лауреата.



Участниками мероприятия стали вдова писателя Наталья Солженицына, заместитель столичного мэра Наталья Сергунина и ряд других представителей администрации города. Открывшаяся в музее-квартире экспозиция посвящена жизненному пути и творчеству писателя. Организаторы решили выделить такие тематические секции, как зал "Нобелиана", "Арест", воссоздающая атмосферу жизни отечественной интеллигенции периода 1970-х годов "Кухня Солженицыных" и ряд других.



В этой квартире на первом этаже Солженицын писатель проживал вплоть до своего ареста. Литератора задержали 12 февраля 1974 года, практически сразу после того, как вышла его книга "Архипелаг ГУЛАГ". Автора обвинили в измене родине и уже на следующий день выслали за пределы Советского Союза. Вернувшись в ССР, Солженицын вновь поселился по этому адресу, где прожил до 2002 года.



Музей занимает еще одну квартиру в том же здании, где в настоящее время располагается библиотека. Предполагается, что совсем скоро там будут проводиться лекции, демонстрироваться кино, а также организовываться занятия, ориентированные на детскую аудиторию.



Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, который тогда находился под контролем Добровольческой армии. Писатель жил и трудился в Советском Союзе, Швейцарии, Соединенных Штатах и России. В 1970 году писатель был удостоен Нобелевской премии. Соответствующий диплом и денежную часть награды писатель смог получить после того, как его выслали за пределы СССР. В конце 1975 года был признан "человеком года" по версии французского издания "Пуэн". В 1997 году он стал академиком РАН. Солженицын умер 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове. Писателю было восемьдесят девять лет.



В период 1960-1980 годов Солженицын активно вел диссидентскую деятельность, подвергая резкой критике коммунистические идеи и внутреннюю политику нашей страны.



Автор: Злата Богатова

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