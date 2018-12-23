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Украинские военные разграбили и разгромили пансионат у границы с Крымом


08:45
Украинские военные разграбили и разгромили пансионат у границы с КрымомФото: vk.me

Украинские силовики разгромили базу отдыха, на которую заселились под предлогом военного положения, передает РИА Новости. ЧП случилось у границы с Крымом.

Информация об инциденте, произошедшем под Херсоном, поступила от бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко.

По словам экс-депутата, солдаты 57-й бригады ВСУ устроили настоящий беспредел в одном из пансионатов Херсонской области. Как рассказал Алексей Журавко в своем Facebook, солдаты заселились на базу отдыха, расположенную на территории Генического района, неподалеку от границы с Крымом, под предлогом военного положения, которое ранее было объявлено украинским президентом Петром Порошенко.

Отмечается, что военнослужащие объяснили свое появление на базе отдыха приказом, который якобы был согласован с главой администрации Генического района. Когда руководство пансионата попыталось обратиться в полицию, стражи порядка даже не предприняли каки-либох мер. В результате военнослужащие разгромили и разграбили учреждение.

По словам Журавко, расквартированные бойцы украли плазменные телевизоры и другие ценные вещей, разбили в холле пансионата огромный витраж и оставили в номерах многочисленные бутылки из-под спиртного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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