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На Кубани сорвался с обрыва внедорожник с охотниками
07:18
Фото: vk.me
На Кубани выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли двое охотников, еще один получил тяжелые травмы.
По предварительным данным, с обрыва упал внедорожник УАЗ. Смертельная авария случилась под Ейском в минувшее воскресенье, 23 декабря.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах Краснодарского края, ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Шиловка Ясенского сельского поселения Ейского района. Трое мужчин отправились на охоту в автомобиле УАЗ.
Установлено, что накануне в районе отмечался сильный туман. Как полагают правоохранители, из-за сложных погодных условий 63-летний водитель мог потерять управление. В результате машина упала с обрыва.
Двое 58-летних пассажиров от полученных ранений скончались на месте. Водителя с очень серьезными травмами экстренно госпитализировали. По факту аварии проводят проверку полицейские.
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