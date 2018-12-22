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В Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахту


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В Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахтуФото: pikabu.ru

Спасателям пока не удается спуститься в шахту в Соликамске по причине слишком высокой температуры и задымления, передает РИА Новости.

Со ссылкой на представителей МЧС уточняется, что сотрудники ведомства уже предприняли пять попыток.

Спасателям приходится останавливать спуск в шахту в Соликамске по причине слишком высокой температуры и сильного задымления, рассказал журналистам командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов. По его словам, до места, где, предположительно, блокированы люди, оставалось пройти лишь около десяти метров. Однако условия не позволили горноспасателям добраться до них.

Сейчас спасатели вновь пытаются спуститься в шахту, где произошло задымление. В шестой раз они попробуют спасти людей, заблокированных под землей. Связь с пострадавшими установить не удалось. Следственные органы региона по факту случившегося уже возбудили уголовное дело. По мнению оперативных сотрудников, надежда на то, что блокированные в шахте люди смогут выжить, к сожалению, постепенно уменьшается.

Как заявил официальный представитель компании "Уралкалий", вплоть до окончания поисково-спасательных мероприятий работа рудника остановлена. Подчеркивается, что предприятие задействовало для спасения людей все имеющиеся ресурсы.

Напомним, ранее в ряде российских СМИ появились публикации о вспышке метана, спровоцированной естественными процессами либо просчетами при осуществлении горных работ. В руководстве "Уралкалия" эти сведения не подтвердили. Рассказав о том, что в общей сложности в момент ЧП под землей находились семнадцать человек, восемь из которых удалось достаточно быстро вывести на поверхность, представители компании отметили, что причиной происшествия могли стать строительные работы, продолжавшиеся на четвертом стволе рудника "Соликамск-3".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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