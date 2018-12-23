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В Индонезии растет число жертв цунами
23.12.2018 18:41
Фото: fedpress.ru
В Индонезии увеличилось до 222 человек количество жертв цунами, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, из-за стихийного удара пострадали не менее восьмисот человек, двадцать восемь числятся без вести пропавшими.
Разрушительная волна цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе архипелага в минувшую субботу, 22 декабря. Как рассказывают очевидцы, наибольший удар нанесла третья по счету волна.
Жителей Индонезии предупреждают о риске повторного цунами. В настоящее время экстренные службы продолжают эвакуацию. Ущерб от стихии лишь предстоит оценить, но уже известно, что счет разрушенных зданий и объектов инфраструктуры идет на сотни.
Официальные представители руководства страны ранее были вынуждены признать, что в Индонезии на сегодняшний день нет системы раннего предупреждения о тех цунами, которые вызваны не землетрясением.
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