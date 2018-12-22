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В Индонезии число жертв цунами достигло 168 человек
12:14
Фото: infosocial.ne
На Индонезию обрушилось мощное цунами, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным оценкам, количество погибших уже достигло 168 человек. Представители местных властей констатируют, что число жертв стихии может увеличиться.
До 168 человек возросло количество погибших в результате мощного цунами, которое обрушилось накануне вечером на индонезийское побережье. Как передают азиатские СМИ, стихийный удар зафиксирован примерно в 21:30 по местному времени (17:30 по Москве).
По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, пострадали более семисот человек. Порядка тридцати жителей страны сейчас числятся пропавшими без вести.
Формирование волн, отмечают ученые, было спровоцировано извержением вулкана Каракатау, после которого началось подвижка дна.
Ущерб, нанесенный стихией, лишь предстоит оценить. Известно, что разрушенными оказались десятки зданий, в числе пострадавших домов - отели, популярные среди иностранных туристов.
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