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СМИ: Пожар в новосибирской больнице мог устроить погибший пациент с последней стадией рака


23.12.2018 13:58
СМИ: Пожар в новосибирской больнице мог устроить погибший пациент с последней стадией ракаФото: vk.me

В Новосибирске при пожаре в городской больнице погиб пациент, передают российские СМИ.

ЧП случилось на территории Орджоникидзевского района города. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как стало известно от представителей экстренных служб Новосибирска, очаг возгорания находился на третьем этаже, в палате, где ранее лежал неизлечимо больной мужчина. Согласно одной из версий, пациент мог курить в палате, что привело к пожару. В главке МЧС по региону отметили, что экстренные службы провели эвакуацию пятидесяти двух пациентов.

Когда пожарные прибыли на вызов, в палате горела мебель и принадлежности. После ликвидации огня было установлено, что очаг возгорания располагался около койки погибшего мужчины. Со ссылкой на свидетельства работников больницы отмечается, что у пациента диагностировали последнюю стадию онкологического заболевания. В связи с этим появились предположения о том, что он мог намеренно поджечь свою постель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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