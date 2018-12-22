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К первому в истории ограблению банка на Шпицбергене причастен россиянин


22.12.2018 23:59
К первому в истории ограблению банка на Шпицбергене причастен россиянинФото: blogspot.com

К ограблению банка на Шпицбергене может быть причастен гражданин РФ, передают зарубежные СМИ.

Такое преступление было зафиксировано на территории архипелага в первый раз.


Полиция Шпицбергена задержала российского гражданина по делу о попытке ограбления банка. Представители правоохранительных органов норвежского Лонгйира подтвердили, что 29-летний мужчина ранее был доставлен в Тромсе, где вынесено решение об его аресте на четырехнедельный срок.

Установлено, что гражданин РФ прибыл на архипелаг как турист. Вооружившись винтовкой, он вошел в банк Sparebank 1 Nord-Norge, где потребовал от сотрудников учреждения 70 тысяч норвежских крон. Покинув банк вместе с деньгами, он был вскоре задержан. Похищенные кроны находились при нем.

На сегодняшний день в Лонгйире проживает порядка двух тысяч человек. Выезд за пределы этого поселения без оружия категорически запрещен из-за высокого риска нападения белых медведей.

Автор: Злата Богатова

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