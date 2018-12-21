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СМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в Арктике
22:21
Фото: pinimg.com
Действия Соединенных Штатов по "обеспечению свободы" морской навигации, которые предполагается осуществлять в спорных районах, вполне способны спровоцировать повторение "керченского инцидента". Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном германским изданием Telepolis.
По мнению авторов публикации, очевидно, что Москва не намерена ослаблять контроль над прибрежными водами, учитывая как экономические, так и военные причины. Начиная с 2013 года можно видеть расширение российского военного присутствия на территории Арктики, где появляются морские и военно-воздушные базы. Помимо этого, ведется строительство новых ледоколов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность дать ответ росту военного присутствия РФ в Арктике. В частности, он заговорил об увеличении присутствия в регионе сил Альянса. Командующий воссозданным Вторым флотом американских ВМС вице-адмирал Эндрю Льюис подчеркивал, что и Соединенные Штаты собираются развивать деятельность на спорных территориях.
После недавних событий в Керченском проливе стало понятно, что Москва в случае необходимости защищать собственные интересы "будет реагировать агрессивнее". Учитывая это, автор статьи пришел к выводу о том, что инциденты, подобные ноябрьскому происшествию, вполне могут случиться в Арктике, а также водах других морей.
В конце минувшего ноября в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря.
Ранее в Киеве заявили о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив, который будет проходить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций.
Как уже сообщалось, после событий, случившихся в конце ноября в Керченском проливе, в Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов. В Госдепе пояснили, что действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой "военно-морской потенциал".
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