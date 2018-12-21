ИнтерНовости - новости в стране и мире
Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчики
Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчики
США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в АрктикеСМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в Арктике
В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаВ столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта
В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»
В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человекаВ Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека
Кинокритики назвали самые плохие фильмы 2018 годаКинокритики назвали самые плохие фильмы 2018 года

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в Арктике


22:21
СМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в АрктикеФото: pinimg.com

Действия Соединенных Штатов по "обеспечению свободы" морской навигации, которые предполагается осуществлять в спорных районах, вполне способны спровоцировать повторение "керченского инцидента". Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном германским изданием Telepolis.

По мнению авторов публикации, очевидно, что Москва не намерена ослаблять контроль над прибрежными водами, учитывая как экономические, так и военные причины. Начиная с 2013 года можно видеть расширение российского военного присутствия на территории Арктики, где появляются морские и военно-воздушные базы. Помимо этого, ведется строительство новых ледоколов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность дать ответ росту военного присутствия РФ в Арктике. В частности, он заговорил об увеличении присутствия в регионе сил Альянса. Командующий воссозданным Вторым флотом американских ВМС вице-адмирал Эндрю Льюис подчеркивал, что и Соединенные Штаты собираются развивать деятельность на спорных территориях.

После недавних событий в Керченском проливе стало понятно, что Москва в случае необходимости защищать собственные интересы "будет реагировать агрессивнее". Учитывая это, автор статьи пришел к выводу о том, что инциденты, подобные ноябрьскому происшествию, вполне могут случиться в Арктике, а также водах других морей.

В конце минувшего ноября в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря.

Ранее в Киеве заявили о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив, который будет проходить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций.

Как уже сообщалось, после событий, случившихся в конце ноября в Керченском проливе, в Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов. В Госдепе пояснили, что действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой "военно-морской потенциал".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Украине убит бывший лидер «Правого сектора» во ЛьвовеНа Украине убит бывший лидер «Правого сектора» во Львове
В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаВ столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта
В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человекаВ Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека
Полиция Ялты разыскивает главного архитектора городаПолиция Ялты разыскивает главного архитектора города
Назван предварительный диагноз младенца, ожидавшего вылета в Якутск и умершего в райбольницеНазван предварительный диагноз младенца, ожидавшего вылета в Якутск и умершего в райбольнице

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru