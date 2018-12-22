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В Мариинском театре проходит фестиваль «Лики современного пианизма»
22.12.2018 19:20
Фото: ibuzzle.com
В Мариинском театре готовятся к открытию международного фестиваля "Лики современного пианизма", передает ТАСС.
Первым состоится сольный концерт пианиста, дирижера и писателя Валерия Афанасьева.
В этом году международный фестиваль "Лики современного пианизма" будет проводиться уже в тринадцатый раз, по традиции собирая виртуозов-исполнителей из разных стран мира. В Мариинском театре встретятся музыканты из Европы, Америки и Азии. Перед публикой предстоит выступать как уже известным исполнителям, так и совсем юным талантам.
В пресс-службе театра рассказали, что программу откроют выступления Сергея Бабаяна, Дениса Мацуева и Александры Довгань. В субботу, 22 декабря, они выступят на двух площадках Мариинки в сопровождении Симфонического оркестра театра под управлением Валерия Гергиева. Организаторы отметили, что в рамках музыкального форума, помимо сольных вечеров именитых исполнителей, будут проводиться и выступления юных дарований. В программу войдут пять клавирабендов, которые состоятся в Концертном зале Мариинского театра.
Напомним, не так давно в с большим успехом прошла Неделя российского кино в Нью-Йорке, организованная американской компанией Cherry Orchard Festival и российской Студией "Рок", генеральным директором которой является режиссер Алексей Учитель. В SVA Theater, расположенном в престижном районе Челси, в течение нескольких дней демонстрировались специально отобранные картины и проводились встречи с приехавшими из России режиссерами и киноартистами.
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