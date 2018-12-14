Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нью-Йорке с большим успехом прошла Неделя российского кино

14:57

Фото: lentka.com



В Соединенных Штатах состоялась Неделя российского кино в Нью-Йорке.



В качестве организаторов выступили американская компания Cherry Orchard Festival и российская Студия "Рок", гендиректором которой является известный отечественный кинорежиссер Алексей Учитель.



Как пишет "Российская газета", события недели проводились в SVA Theater, который находится на территории престижного района Челси. С 8 по 14 декабря на Манхэттене состоялись кинопоказы и встречи с российскими кинодеятелями.



В этом году в рамках Недели российского кино, проводившейся впервые за пять лет, американской публике успели продемонстрировать пятнадцать картин, которые показывались на русском языке и сопровождались английскими субтитрами. Организаторы выбрали для показа такие известные ленты, как "Прогулку" Алексея Учителя, "Анна Каренина. История Вронского " Карена Шахназарова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, анимационную картину " Гофманиада " и ряд других.



В числе отечественных киноартистов, приезда которых в Соединенных Штатах ожидали с большим нетерпением, были представлявший фильм " Собибор " Константин Хабенский и Данила Козловский , познакомивший американскую публику с картинами "Тренер" и "На районе". Зрители заранее раскупили билеты на мероприятия с участием Дмитрия Нагиева , который представлял фильмы "Непрощенный" и "Елки Последние" совместно с российским кинопродюсером Тимуром Бекмамбетовым.



Стоимость билетов составляла 10-20 долларов США. Любителям российского киноискусства также предлагалось купить абонемент, позволяющий посетить все показы за 100 долларов.



Автор: Злата Богатова

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