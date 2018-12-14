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В Нью-Йорке с большим успехом прошла Неделя российского кино
14:57
Фото: lentka.com
В Соединенных Штатах состоялась Неделя российского кино в Нью-Йорке.
В качестве организаторов выступили американская компания Cherry Orchard Festival и российская Студия "Рок", гендиректором которой является известный отечественный кинорежиссер Алексей Учитель.
Как пишет "Российская газета", события недели проводились в SVA Theater, который находится на территории престижного района Челси. С 8 по 14 декабря на Манхэттене состоялись кинопоказы и встречи с российскими кинодеятелями.
В этом году в рамках Недели российского кино, проводившейся впервые за пять лет, американской публике успели продемонстрировать пятнадцать картин, которые показывались на русском языке и сопровождались английскими субтитрами. Организаторы выбрали для показа такие известные ленты, как "Прогулку" Алексея Учителя, "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, анимационную картину "Гофманиада" и ряд других.
В числе отечественных киноартистов, приезда которых в Соединенных Штатах ожидали с большим нетерпением, были представлявший фильм "Собибор" Константин Хабенский и Данила Козловский, познакомивший американскую публику с картинами "Тренер" и "На районе". Зрители заранее раскупили билеты на мероприятия с участием Дмитрия Нагиева, который представлял фильмы "Непрощенный" и "Елки Последние" совместно с российским кинопродюсером Тимуром Бекмамбетовым.
Стоимость билетов составляла 10-20 долларов США. Любителям российского киноискусства также предлагалось купить абонемент, позволяющий посетить все показы за 100 долларов.
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