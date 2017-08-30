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В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта


18:24
В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаФото: komonitor.com.tr

До тринадцати человек увеличилось количество жертв двойного теракта в сомалийской столице Могадишо.

Как передают иностранные СМИ, ранения получили не менее семнадцати человек.

Первоначально поступали сведения о семи погибших и десяти раненых. Позднее были официально подтверждены сведения о том, что в числе жертв инцидента - журналист-телевизионщик, водитель группы и двое сотрудников, которые обеспечивали безопасность, а также пять военнослужащих.

Случившееся практически сразу было квалифицировано как террористическая атака. Первый взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте, который находится неподалеку от президентского дворца. Через несколько минут прогремел второй взрыв, оказавшийся гораздо более мощным.

О своей причастности к теракту уже объявили представители радикальной группировки "Аш-Шабаб".

Автор: Злата Богатова

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