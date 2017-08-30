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В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека
16:57
Фото: livejournal.com
В Непале по меньшей мере двадцать три человека погибли в результате падения автобуса в ущелье.
Как передают зарубежные СМИ, большинство жертв трагедии - учащиеся колледжа.
Правоохранительные органы Непала пытаются установить причины аварии, случившейся когда перевозивший студентов колледжа автобус упал в горное ущелье. Спасателям, прибывшим к месту ЧП, удалось эвакуировать четырнадцать пострадавших, которые были доставлены в больницы.
По данным местных властей, в автобусе, следовавшем из Капуркота в районе Сальян, находилось около сорока человек. Большинство пассажиров были учащимися колледжа и возвращались с занятий. На текущий момент представители полиции региона подтвердили гибель двадцати трех человек.
Ранее стало известно об аварии в Уганде, где в пропасть сорвался микроавтобус, перевозивший сотрудников института Kiryandongo Techniical Institute. Жертвами ЧП, случившегося в районе Капчорва на востоке страны, стали двадцать человек.
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