ИнтерНовости - новости в стране и мире
Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчики
Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчики
США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в АрктикеСМИ предсказывают повтор «керченского инцидента» в Арктике
В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаВ столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта
В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»
В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человекаВ Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека
Кинокритики назвали самые плохие фильмы 2018 годаКинокритики назвали самые плохие фильмы 2018 года

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека


16:57
В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человекаФото: livejournal.com

В Непале по меньшей мере двадцать три человека погибли в результате падения автобуса в ущелье.

Как передают зарубежные СМИ, большинство жертв трагедии - учащиеся колледжа.

Правоохранительные органы Непала пытаются установить причины аварии, случившейся когда перевозивший студентов колледжа автобус упал в горное ущелье. Спасателям, прибывшим к месту ЧП, удалось эвакуировать четырнадцать пострадавших, которые были доставлены в больницы.

По данным местных властей, в автобусе, следовавшем из Капуркота в районе Сальян, находилось около сорока человек. Большинство пассажиров были учащимися колледжа и возвращались с занятий. На текущий момент представители полиции региона подтвердили гибель двадцати трех человек.

Ранее стало известно об аварии в Уганде, где в пропасть сорвался микроавтобус, перевозивший сотрудников института Kiryandongo Techniical Institute. Жертвами ЧП, случившегося в районе Капчорва на востоке страны, стали двадцать человек.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Украине убит бывший лидер «Правого сектора» во ЛьвовеНа Украине убит бывший лидер «Правого сектора» во Львове
В столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного терактаВ столице Сомали 13 человек погибли в результате двойного теракта
В Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человекаВ Непале автобус со студентами упал в пропасть: погибли 23 человека
Полиция Ялты разыскивает главного архитектора городаПолиция Ялты разыскивает главного архитектора города
Назван предварительный диагноз младенца, ожидавшего вылета в Якутск и умершего в райбольницеНазван предварительный диагноз младенца, ожидавшего вылета в Якутск и умершего в райбольнице

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru