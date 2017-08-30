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В Уганде сорвался в пропасть автобус: погибли 20 человек


17:14
В Уганде сорвался в пропасть автобус: погибли 20 человекФото: udaku.co.ke

Власти Уганды подтвердили гибель двадцати человек в результате дорожной аварии, случившейся на востоке страны.

По предварительным данным, в пропасть сорвался микроавтобус, перевозивший сотрудников института Kiryandongo Techniical Institute.

Первоначально сообщалось о девятнадцати жертвах аварии, которая произошла в районе Капчорва. Позднее в правоохранительных органах этой восточноафриканской республики подтвердили информацию о двадцати погибших.

Как передает агентство Синьхуа, водитель автобуса потерял управление, когда следовал по горной трассе. В результате транспортное средство сначала перевернулось, а потом упало с обрыва.

В ближайшие больницы были экстренно доставлены шесть пострадавших.

Известно также, что попавший в аварию микроавтобус принадлежал организации Kiryandongo Techniical Institute. В его салоне находились представители национальной бизнес лиги National Co-operative Business League of the United States of America, базирующеся в округах Масинди и Кирьяндонго. После трехдневного мастер-класса, который проходил в отеле Wash and Wills в Мбале, команда следовала в Сипи Фоллз.

Автор: Злата Богатова

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