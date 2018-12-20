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В Новгородской области восстановят путевой дворец императора Александра I
09:56
Фото: hiddenside.ru
В скором времени начнутся работы по восстановлению Императорского путевого дворца, который находится на территории Шимского района Новгородской области, передает агентство "Интерфакс".
Стоимость реставрации пока не озвучивается.
Как рассказали представители местной администрации, восстановление культурного объекта, расположенного близ озера Ильмень, будет проводиться с благоустройством прилегающей к нему территории. Финансовую поддержку будет оказывать Всемирный банк реконструкции и развития. Сколько будут стоить реставрационные работы, на данный момент не уточняется.
В соответствии с уже заключенным контрактом, после восстановления в дворце будет открыт музей. Известно, что в нем, в частности, будет организована экспозиция, которая посвящена заповедному Ильменскому глинту.
Путевой дворец императора Александра I возводился в Коростыни в двадцатых годах XIX века. Здание было спроектировано архитектором Василием Стасовым. Дворец представлял собой перевалочный пункт, который использовался во время поездок главы государства в Старую Руссу.
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