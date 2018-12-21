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На востоке Чехии 13 шахтеров погибли при взрыве метана
21.12.2018 16:46
Фото: aziatischetijger.nl
В Чехии до тринадцати человек возросло число жертв взрыва, который произошел на угледобывающей шахте.
Первоначально сообщалось о пяти погибших.
ЧП случилось на шахте, расположенной неподалеку от города Карвина, который находится в восточной части страны. Владельцем этого предприятия является горнодобывающая компания OKD, отмечает агентство Associated Press.
Представители администрации OKD подтвердили гибель тринадцати сотрудников, уточнив, что одиннадцать из них являются польскими гражданами. Двое погибших шахтеров - местные жители. При взрыве метана, случившемся накануне на 800-метровой глубине, пострадали порядка десяти горняков.
На случившееся уже отреагировали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его чешский коллега Андрей Бабиш. Выразив соболезнования семьям погибших шахтеров, они выразили намерение в самое ближайшее время отправиться к месту происшествия.
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